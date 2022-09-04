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السودان.. حصيلة جديدة لوفيات الفيضانات في كردفان

السودان.. حصيلة جديدة لوفيات الفيضانات في كردفان
4 سبتمبر 2022 15:07

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات بشمال كردفان منذ بداية الخريف في وفاة 24 مواطناً وإلحاق أضرار بعدد من المنازل بمناطق الولاية المختلفة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء(سونا) اليوم الأحد، عن العقيد شرطة صديق تاليو ارجو مدير شرطة الدفاع المدني مقرر غرفة طوارئ الخريف بالولاية قوله إن «الأمطار والسيول تسببت في انهيار 200 منزل كلياً وثلاثة آلاف منزل جزئياً، بجانب أضرار جسيمة بمساحات زراعية بمعظم محليات الولاية».

وأضاف أن أكثر المناطق تأثراً هي مناطق محلية أم روابة، ومناطق محلية الرهد، وغرب بارا، وسودرى، مبيناً أن أعلى معدلات الأمطار التي هطلت بمناطق الولاية المتفرقة هي فوق المعدل.

وأوضح أن الولاية هي من أقل الولايات تأثراً وتضرراً من الأمطار، مشيراً إلى أنه تم تقديم مواد الإيواء من مشمعات ومفروشات، بجانب المواد الغذائية من قبل ديوان الزكاة والمنظمات الطوعية.

ولفت إلى أن غرفة العمليات التي تم تكوينها بشرطة الدفاع المدني بالولاية تعمل على مدار اليوم في تلقي البلاغات الواردة من مناطق الولاية المختلفة.

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المصدر: وكالات
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