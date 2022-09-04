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الصين توافق على استخدام لقاح مضاد لـ«كورونا»

الصين توافق على استخدام لقاح مضاد لـ«كورونا»
4 سبتمبر 2022 14:21

أعلنت شركة كانسينو بيولوجكس الصينية، اليوم الأحد، أن الجهات التنظيمية في البلاد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته حديثاً، وذلك ضمن الجرعات المعززة، الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح أعمالها.
وقالت الشركة، في إشعار اليوم الأحد، إن اللقاح الذي يتم تناوله عبر الاستنشاق حصل على الضوء الأخضر من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.
وأشارت إلى أن «الموافقة سيكون لها تأثير إيجابي على أداء الشركة، إذا ما جرى لاحقاً شراء اللقاح واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة».
وحذرت الشركة في الوقت نفسه من أنها ستواجه منافسة شرسة من اللقاحات الأخرى في البلاد، والتي حصلت أيضاً على موافقة حكومية أو لا زالت في طور التجارب السريرية.
يأتي هذا فيما تشهد الصين تزايداً في تفشي فيروس كورونا. وفرضت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في الجنوب، إغلاقاً في عطلة نهاية الأسبوع في معظم مناطقها.

 

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المصدر: وكالات
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