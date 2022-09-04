الإثنين 5 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«ركن الحافلة» يشعل «حرب التصريحات»!
ميلان يحسم «ديربي الغضب»
«عقدة الافتتاح» تطارد الظفرة والنصر
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الرئيس الإيطالي يدعو أوروبا إلى تحرك عاجل للتعامل مع أزمة الطاقة
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
4 سبتمبر 2022 13:23
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن هناك حاجة ماسة لتحرك أوروبي عاجل للتعامل مع أزمة الطاقة التي بلغت ذروتها، وأصبحت إحدى أهم القضايا في الوقت الراهن.
وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن ماتاريلا بعث رسالة إلى منتدى أمبروسيتي التجاري السنوي، اعتبر فيها أن الدول منفردة لا يمكنها التعامل بفاعلية مع أزمة الطاقة.
ودعا الرئيس الإيطالي أوروبا إلى المضي قدما من أجل تحرير نفسها من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
واعتبر أن الاتحاد الأوروبي هو التكتل القاري الوحيد القادر على تهدئة أسعار الطاقة، ودعم أنشطة الإنتاج وضمان الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة فاقمت المشاكل والصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا التي لم تنته بعد.
وأضاف ماتاريلا: "في الوقت ذاته، علينا العمل على تعظيم قطاع الطاقة المتجددة، وتأكيد التضامن الملموس مع أوكرانيا."
أخبار ذات صلة
التضخم والطاقة يستنزفان خزائن الاتحاد الأوروبي
بريطانيا.. تراس تتعهّد بـ«تحرّك فوري» بشأن أسعار الطاقة
المصدر: د ب أ
الرئيس الإيطالي
الطاقة
أوروبا
الأكثر قراءة
الاقتصادي
الدولار لأعلى مستوى في 20 عاماً بعد بيانات أظهرت قوة الاقتصاد
1 سبتمبر 2022
الإمارات
ضبط مسافر بحوزته مصوغات ذهبية بمطار الشارقة تقدر قيمتها بنصف مليون درهم
31 أغسطس 2022
عربي ودولي
السعودية تتيح التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج
1 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©