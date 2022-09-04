السودان يؤكد جاهزيته لاستقبال مياه السيول

قامت إدارة السدود بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه السودانية بولاية الخرطوم اليوم الأحد بجولات ميدانية لعدد من السدود بالولاية للإطمئنان على قدرتها التشغيلية في استيعاب مياه السيول.
ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم، شملت الجولة سدود الكنجر والسليت والكباشي بمحلية بحري، مشيرة إلى أن الوفد الفني اطمأن على أعمال الصيانة التي تمت، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من السعة التخزينية لمياه السيول.
كما شملت الزيارة أيضا سدود المنصوراب، وشمبات ووادي سيدنا بمحليتي أمدرمان وكرري.
ونقلت الوكالة عن المهندس على شريف قوله إن «السعة التخزينية لسد المنصوراب قد بلغت نسبة 80% واستوعب كمية السيول المنحدرة من مناطق كردفان تجاه ولاية الخرطوم تماماً وفقاً لما هو مخطط له»، لافتا إلى أن سدي خور شمبات ووأدي سيدنا لم يستقبلا كمية المياه المطلوبة بعد.
وأشارت الوكالة إلى أن هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه شيدت 12 سداً تتوزع على مناطق ومجاري السيول بمحليات شرق النيل وبحري وامبدة وام درمان وكرري، والتى حققت حماية كبيرة لولاية الخرطوم من السيول القادمة من الولايات المجاورة ولتعزيز الاستقرار للمناطق حول السدود ومساعدة مواطني تلك المناطق في الزراعة والرعي.
ولقي 104 سودانيين حتفهم جراء السيول والفيضانات التي غمرت مياهها 122 ألف فدان زراعيا كما تهدم 68 ألف منزل، في كارثة هي الأسوأ من نوعها، وفق ما نشره موقع «سودان تربيون» يوم الخميس الماضي.
وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي، إنه «حتى 31 أغسطس توفى 104 أشخاص بسبب السيول والفيضانات منهم 73 فردا غرقا، كما أصيب 93 آخرين».
وطبقا للبيان، تأثر نحو 126 ألف شخص بالسيول التي تضرب 15 من أصل 18 ولاية سودانية، لكن قرى ومدينة المناقل في وسط البلاد تُعد الأكثر تأثرًا بعد أن غمرت المياه عشرات القرى والأحياء.