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أحدث حصيلة لإصابات كورونا حول العالم

عمال طبيون يرتدون بدلات واقية يجمعون المسحات من السكان في مجمع سكني في منطقة نانشان بمقاطعة جوانجدونج، الصين
4 سبتمبر 2022 11:54

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 604 ملايين إصابة حتى 
صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 604 ملايين و20 ألفا و824.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و494 ألفا و352 وفاة.كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و149 مليونا و706 آلاف جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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المصدر: وكالات
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