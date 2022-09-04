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عربي ودولي

سقوط مروحية عسكرية في سوريا ومقتل طاقمها

أرشيفية
4 سبتمبر 2022 11:18

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية اليوم الأحد، عن مصدر عسكري قوله إن مروحية تابعة للجيش سقطت شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني مما أدى إلى مقتل طاقمها.

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المصدر: رويترز
تحطم مروحية
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مروحية
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