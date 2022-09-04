الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إعصار "هيننامنور" يهدد كوريا الجنوبية

الإعصار يتحرك ببطء باتجاه الشمال قبالة سواحل جنوب شرق تايبيه بتايوان (أرشيفية)
4 سبتمبر 2022 10:27

أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم، تحذيرات بسبب اقتراب إعصار "هيننامنور" من الأجزاء الجنوبية من البلاد، بما يشمل بوسان وكوانغجو.

وذكر مركز مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة في كوريا الجنوبية، أن الإعصار يتحرك ببطء باتجاه الشمال بسرعة 11 كيلومترا في الساعة قبالة سواحل جنوب شرق تايبيه بتايوان.

وتوقع المركز أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة على بعد 570 كيلومترا جنوب وجنوب غرب جزيرة جيجو فجر الاثنين، وأن يكون على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة بوسان الساحلية يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الإعصار تسبب في هطول الأمطار اليوم على أجزاء متفرقة، وسط توقعات بأن يصل معدل هطول الأمطار لما يتراوح ما بين 100 و 300 ملم ما بين الأحد والثلاثاء، فيما تتعرض المناطق الجبلية في جزيرة جيجو لما يزيد على 600 ملم من الأمطار.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الإعصار.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تتأهب لاستقبال الإعصار هينامنور
تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا
المصدر: وام
تايوان
كوريا الجنوبية
إعصار
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©