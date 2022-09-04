المحكمة العليا في كينيا تصدر حكمها غداً بشأن انتخابات الرئاسة
مركز لتجميع صناديق الاقتراع في كينيا(أرشيفية)
4 سبتمبر 2022 09:54
تصدر المحكمة العليا في كينيا قرارها يوم الاثنين، بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو تلغي نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي في حكم ينتظره بقلق بلد شهد جولات سابقة من أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات.
ودخلت المحكمة العليا التاريخ في الانتخابات السابقة في عام 2017 بعد إلغائها فوز الرئيس أوهورو كينياتا على أودينجا بسبب مخالفات إجرائية. وفاز كينياتا في جولة إعادة قاطعها أودينجا.
ولقى نحو 100 شخص حتفهم في اشتباكات مرتبطة بالانتخابات في ذلك العام. واندلعت هذه المرة احتجاجات لفترة وجيزة في العديد من معاقل أودينجا بعد أن أعلن رئيس مفوضية الانتخابات فوز روتو في 15 أغسطس ولكن أودينجا حث أنصاره على التحلي بالهدوء وساد الهدوء الشوارع منذ ذلك الحين.
وأظهرت الأرقام الرسمية حصول روتو على 50.49 في المئة وهو ما يكفي لتجنب خوض جولة إعادة.
وإذا ألغت المحكمة النتيجة فلا بد من إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. ويعتبر قرار المحكمة نهائيا.