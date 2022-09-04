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بريطانيا تجري تدريبات مشتركة مع القوات السويدية والفنلندية

بريطانيا تجري تدريبات مشتركة مع القوات السويدية والفنلندية
4 سبتمبر 2022 09:06

شاركت القوات البريطانية في تدريبات "فيجيلانت نايف"، وهي تدريبات مع القوات المسلحة السويدية والفنلندية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن التدريبات وفرت تعزيزا "للقابلية العملياتية البينية"، حيث تسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وجرت مناورات مركز القيادة في روفانيمي وروفاجارفي شمالي فنلندا خلال الفترة بين 29 أغسطس و 2 سبتمبر.
وتم إعداد التدريبات على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس:"في الوقت الذي توجد فيه حرب في أوروبا، من المهم تعزيز شراكتنا الدولية أكثر من أي وقت مضى".

وتابع "نرحب بطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو وسنواصل التدريبات معا حتى نكون مستعدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة".

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المصدر: د ب أ
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