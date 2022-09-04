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مقتل مهاجرين أثناء محاولتهم عبور نهر إلى الولايات المتحدة

منظر يُظهر جزءًا من نهر ريو غراندي بين الولايات المتحدة والمكسيك
4 سبتمبر 2022 08:43

 قال مسؤولو جمارك أميركيون إن تسعة مهاجرين لقوا حتفهم وتم إنقاذ 37 آخرين أثناء محاولتهم عبور نهر ريو جراندي،الذي ارتفع منسوب مياهه بسبب الأمطار الغزيرة، إلى الولايات المتحدة بالقرب من إيجل باس بولاية تكساس.

وقالت قوات حرس الحدود الأميركية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع. وقالت إنه على الرغم من هذه الظروف المعاكسة لا تزال قوات حرس الحدود الأميركية تواجه مجموعات كبيرة ممن يحاولون عبور ريو جراندي.

وقالت "في محاولة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، نطلب من الجميع تجنب العبور بشكل غير قانوني".

وقال المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود إن أفراد دوريات الحدود إلى جانب وكالات الإطفاء والشرطة المحلية يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين بعد يوم من الحادث الذي وقع يوم الخميس.

وأضاف أن أفراد دوريات الحدود الأميركية احتجزوا 53 مهاجرا بينهم 37 تم إنقاذهم من النهر. واعتقلت سلطات الحكومة المكسيكية 39 شخصا.

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المصدر: رويترز
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