الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تتعهد بتقديم 199 مليون دولار للنازحين في أوكرانيا

نازحون في أوكرانيا (أرشيفية)
4 سبتمبر 2022 08:17

قالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس لمجموعة فونك ميديا إن ألمانيا ستقدم 200 مليون يورو إضافية (199.02 مليون دولار) لأوكرانيا لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليا نتيجة الهجوم الروسي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال برلين يوم الاثنين حيث يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقالت شولتس "سأتحدث إلى رئيس الوزراء شميهال حول الطريقة التي يمكننا بها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين.
" هذه الأموال تهدف إلى مساعدة النازحين في أوكرانيا على الاستمرار في توفير الضروريات لأنفسهم".
وذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه حتى 23 أغسطس، نزح نحو سبعة ملايين شخص داخليا في أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: انطلاق أكبر قافلة سفن حبوب منذ بدء الأزمة
زيلينسكي: استولينا على 3 قرى في جنوب وشرق أوكرانيا
المصدر: رويترز
روسيا
ألمانيا
أوكرانيا
النازحين
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©