ألمانيا تتعهد بتقديم 199 مليون دولار للنازحين في أوكرانيا
نازحون في أوكرانيا (أرشيفية)
4 سبتمبر 2022 08:17
قالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس لمجموعة فونك ميديا إن ألمانيا ستقدم 200 مليون يورو إضافية (199.02 مليون دولار) لأوكرانيا لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليا نتيجة الهجوم الروسي.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال برلين يوم الاثنين حيث يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقالت شولتس "سأتحدث إلى رئيس الوزراء شميهال حول الطريقة التي يمكننا بها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين. " هذه الأموال تهدف إلى مساعدة النازحين في أوكرانيا على الاستمرار في توفير الضروريات لأنفسهم". وذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه حتى 23 أغسطس، نزح نحو سبعة ملايين شخص داخليا في أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير.