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إندونيسيا ترفع أسعار الوقود

تعبئة دارجة بالبنزين في العاصمة جاكرتا
4 سبتمبر 2022 01:19

قال مسؤولون إندونيسيون إن الحكومة رفعت أسعار الوقود المدعومة، وذلك بنحو 30 بالمئة، السبت في الوقت الذي تتحرك فيه لكبح جماح الدعم الآخذ فى التضخم.
واعتبارا من الساعة 0230 بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، ارتفع سعر بنزين البيرتاليت المدعوم إلى 10 آلاف روبية (67 سنتا أميركيا) للتر من 7650 روبية، في حين سيرتفع سعر الديزل المدعوم إلى 6800 روبية للتر من 5150 روبية، حسبما قال وزير الطاقة والموارد المعدنية عارفين تصريف.
وقال الرئيس جوكو ويدودو إن قرار تعديل أسعار الوقود كان قرارا صعبا وكان "خياره الأخير"، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست".
وتضاعفت ميزانية الدعم في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ثلاث مرات في عام 2022 لتصل إلى 502 تريليون روبية (34 مليار دولار أميركي) من ميزانيتها الأصلية، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وقالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي إنه ستظل هناك حاجة لمزيد من الأموال على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود ويعتمد المبلغ على أسعار الخام الدولية.
وأضافت "نحن نراقب تأثير (الإجراء) على التضخم والنمو الاقتصادي"، مضيفة أن الحكومة ستقدم إعانات نقدية للفقراء لتخفيف التأثيرات.

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