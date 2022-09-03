زيلينسكي يوجه اتهاما إلى روسيا بشأن الطاقة

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، روسيا بشن ما سماها "حرب طاقة" ودعا إلى المزيد من الوحدة في أوروبا. وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية عبر الفيديو "تحاول روسيا، في هذه الأيام، زيادة الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالطاقة. لقد توقف ضخ الغاز عبر نورد ستريم تماما". وذكر أن الهدف من ذلك هو إضعاف دول أوروبا وترهيبها، وأن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح. وأضاف زيلينسكي أن روسيا تسعى هذا الشتاء إلى تحقيق "الضربة الحاسمة" في قطاع الطاقة. وواصل زيلينسكي القول إنه في المقابل فإن التماسك التام وحده هو الذي سيساعد على مواجهة ذلك، ويجب على الأوروبيين تنسيق إجراءاتهم المضادة بشكل أفضل وتقديم المزيد من المساعدة لبعضهم البعض. تأتي هذه الاتهامات بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عدم استئناف ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1، على النقيض من الخطط السابقة. وبررت شركة الطاقة الروسية قرارها بتسرب في محطة الضغط في "بورتوفايا"، ما يستدعي أعمال صيانة.