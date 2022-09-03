الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إصابات جراء حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا

رجل إطفاء يقاوم حريقا في كاليفورنيا
4 سبتمبر 2022 00:46

أصيب العديد من السكان وأجلي الآلاف منهم إثر اندلاع حريق ينتشر بسرعة في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية وقضى على نحو 4000 فدان من الزراعات، السبت.
اندلع الحريق، الذي يسمى "ميل فاير"، مساء الجمعة على بعد نحو 370 كيلومترا شمالي مدينة "سكرامنتو". وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق أنه تم بحلول صباح السبت احتواء 20 في المئة من الحريق.
وقالت السلطات إن التقارير تفيد بأن الحريق دمر نحو مئة منزل ومبنى.
وأعلن جافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو. ومن شأن إعلان حالة الطوارئ أن يساعد السكان على طلب مساعدات اتحادية واستخدام موارد الولاية.

أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق شب في عبارة سويدية على متنها 300 راكب
الجفاف يضرب اقتصادات الدول الكبيرة
المصدر: رويترز
كاليفورنيا
حريق غابات
إجلاء
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
توجه لاستخدام الساعة البيولوجية في مواجهة الأمراض
اليوم 17:48
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
دنيا
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
اليوم 17:44
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©