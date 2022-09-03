إصابات جراء حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا

أصيب العديد من السكان وأجلي الآلاف منهم إثر اندلاع حريق ينتشر بسرعة في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية وقضى على نحو 4000 فدان من الزراعات، السبت. اندلع الحريق، الذي يسمى "ميل فاير"، مساء الجمعة على بعد نحو 370 كيلومترا شمالي مدينة "سكرامنتو". وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق أنه تم بحلول صباح السبت احتواء 20 في المئة من الحريق. وقالت السلطات إن التقارير تفيد بأن الحريق دمر نحو مئة منزل ومبنى. وأعلن جافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو. ومن شأن إعلان حالة الطوارئ أن يساعد السكان على طلب مساعدات اتحادية واستخدام موارد الولاية.