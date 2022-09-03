الروس يودعون جورباتشوف في مراسم محدودة

موسكو (وكالات)

اصطف سكان موسكو بالقرب من الكرملين، أمس، لتوديع ميخائيل جورباتشوف، الزعيم السوفيتي السابق الذي حظي باحترام كبير في الغرب بسبب إصلاحاته.

جورباتشوف، الذي توفي الثلاثاء الماضي عن 91 عاماً، يوارى الثرى في مراسم محدودة من دون تكريم رسمي من الدولة أو حضور الرئيس فلاديمير بوتين.

ومع ذلك، فقد حظي بتوديع جماهيري؛ إذ سمحت السلطات للروس بإلقاء نظرة الوداع على نعشه في قاعة الأعمدة الشهيرة، الواقعة على مرمى البصر من الكرملين، حيث تم تشييع جثامين الزعماء السابقين للاتحاد السوفييتي.

ورفع مشيعون نعش جورباتشوف الخشبي المغطى بعلم روسيا، ووضعوه في وسط القاعة، بينما جرى تشغيل تسجيل لموسيقى حزينة من فيلم «قائمة شندلر».

لكن لم يكن مفاجئاً رفض بوتين، إقامة مراسم تكريم رسمية كاملة لجورباتشوف، معللاً عدم تمكنه من حضور الجنازة بازدحام جدول أعماله.

ورغم ذلك، وضع بوتين الزهور الحمراء بجوار نعش جورباتشوف، الخميس الماضي، وقال الكرملين إن حرس الشرف سيوفر عنصراً من المراسم الرسمية في جنازة جورباتشوف، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 1990 لدوره في إنهاء الحرب الباردة.