الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الروس يودعون جورباتشوف في مراسم محدودة

مراسم تأبين جورباتشوف في موسكو (أ ف ب)
4 سبتمبر 2022 01:58

موسكو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء أوكرانيا: نتوقع 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
ألمانيا تتعهد بتقديم 199 مليون دولار للنازحين في أوكرانيا

اصطف سكان موسكو بالقرب من الكرملين، أمس، لتوديع ميخائيل جورباتشوف، الزعيم السوفيتي السابق الذي حظي باحترام كبير في الغرب بسبب إصلاحاته.
جورباتشوف، الذي توفي الثلاثاء الماضي عن 91 عاماً، يوارى الثرى في مراسم محدودة من دون تكريم رسمي من الدولة أو حضور الرئيس فلاديمير بوتين.
ومع ذلك، فقد حظي بتوديع جماهيري؛ إذ سمحت السلطات للروس بإلقاء نظرة الوداع على نعشه في قاعة الأعمدة الشهيرة، الواقعة على مرمى البصر من الكرملين، حيث تم تشييع جثامين الزعماء السابقين للاتحاد السوفييتي.
ورفع مشيعون نعش جورباتشوف الخشبي المغطى بعلم روسيا، ووضعوه في وسط القاعة، بينما جرى تشغيل تسجيل لموسيقى حزينة من فيلم «قائمة شندلر».
لكن لم يكن مفاجئاً رفض بوتين، إقامة مراسم تكريم رسمية كاملة لجورباتشوف، معللاً عدم تمكنه من حضور الجنازة بازدحام جدول أعماله.
ورغم ذلك، وضع بوتين الزهور الحمراء بجوار نعش جورباتشوف، الخميس الماضي، وقال الكرملين إن حرس الشرف سيوفر عنصراً من المراسم الرسمية في جنازة جورباتشوف، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 1990 لدوره في إنهاء الحرب الباردة. 

روسيا
الكرملين
ميخائيل جورباتشوف
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
توجه لاستخدام الساعة البيولوجية في مواجهة الأمراض
اليوم 17:48
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
دنيا
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
اليوم 17:44
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©