مسلحون يخطفون مصلين من مسجد بنيجيريا

مايدوجوري (وكالات)

كشفت الشرطة وشهود أن مسلحين خطفوا عشرات المصلين أثناء صلاة عصر الجمعة في مسجد في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا.

وتتفشى العصابات المسلحة عبر شمال غرب نيجيريا، حيث تقوم بالسرقة أو الاختطاف من أجل الحصول على فدية، ويتزايد العنف، حيث تفشل قوات الأمن المجهدة في كثير من الأحيان في وقف الهجمات.

وأكد المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو، خطف عدد غير معروف من المصلين من مسجد الجمعة المركزي في بلدة زوجو.

وتقع زوجو على بعد 170 كيلومتراً إلى الغرب من جوساو عاصمة ولاية زامفارا.

وقال إن «قيادة شرطة ولاية زامفارا، بالتعاون مع الجيش والحراس، أرسلت أفراداً لعملية البحث والإنقاذ».

وقال إبراهيم أمينو، الذي كان في المسجد، إن المسلحين أخفوا بنادقهم تحت ثيابهم وتظاهروا بأنهم من المصلين.

وقال إنهم لدى دخولهم المسجد أخرجوا أسلحتهم وأطلقوا النار في الهواء، وهو ما أجبر الناس على الهروب.