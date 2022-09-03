تركيا تعرض الوساطة في قضية محطة زابوريجيا

عرضت تركيا، السبت، الوساطة في مسألة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

جاء العرض قبل ساعات من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة فُصلت عن آخر خطّ كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ، السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أن بإمكان تركيا أداء دور الوسيط بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية مثلما فعلت بالنسبة لاتفاق الحبوب".

كانت أوكرانيا، أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم، أوقفت جميع عمليات الشحن تقريبا إثر الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.

واستؤنفت صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد أن وقعت كييف وموسكو في يوليو اتفاقا برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

ولم ترد معلومات فورية عن اتصال أردوغان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعرض الوساطة. أخبار ذات صلة فصل محطة زابوريجيا النووية عن كهرباء أوكرانيا أردوغان يحذّر اليونان من انتهاك المجال الجوي

المصدر: آ ف ب