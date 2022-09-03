القوات البحرية المصرية والأميركية تنفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط

القاهرة (الاتحاد)

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأميركية، أمس، تدريباً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة حاملة المروحيات المصرية «جمال عبد الناصر» والفرقاطة المصرية «الجلالة» مع المدمرة الأميركية «يو إس إس ديلبرت دي بلاك». وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان، أن التدريب يأتي في إطار خطة قيادتها العامة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح البيان أن التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة والتي تركزت على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأميركية والذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأميركي والاستفادة من الخبرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.