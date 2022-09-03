الإمارات تتضامن مع الأرجنتين في مواجهة العنف والإرهاب

أبوظبي (الاتحاد)

أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الأرجنتين الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وألقت الشرطة الأرجنتينية أمس الأول، القبض على رجل بعد أن صوب مسدساً إلى نائبة رئيس البلاد، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بينما كانت ترحب بالمؤيدين خارج مقر إقامتها في العاصمة بوينس أيرس.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يقترب على بعد بوصات من نائبة الرئيس ويسحب زناد المسدس، ولكن الرصاصة لم تنطلق.

وتظاهر عشرات آلاف الأرجنتينيين في مدن عدة تحت صدمة محاولة الاغتيال، والتي أثارت موجة تنديد دولية ودعوات إلى التهدئة السياسية في البلاد.

وكتب على لافتات رفعت في بوينوس ايرس حيث نظمت أكبر تظاهرة في العاصمة منذ فترة طويلة، «كفى كراهية»، فيما وصف الرئيس ألبرتو الاعتداء على رئيسة سابقة (2007 - 2015) بأنه «عمل خطير جداً، الأخطر الذي شهدته بلادنا منذ استعادتها الديموقراطية عام 1983».

وقال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز في بيان بعد ساعات على الحادث: إن «كريستينا على قيد الحياة لأن السلاح الذي كان يحتوي على 5 رصاصات لم يعمل لسبب لم يتم تأكيده تقنياً، على الرغم من الضغط على الزناد».

بحسب محاميها غريغوريو دالبون، فإن كيرشنر لم تدرك في ذلك الوقت ما يحدث.

ونقلت وكالة أنباء «تيلام» الرسمية عن مصادر الشرطة قولها إن الرجل الذي تم اعتقاله على الفور هو فرناندو أندريه ساباغ مونتييل (35 عاماً) وهو يحمل الجنسية البرازيلية، لكنه من أم أرجنتينية وأب تشيلي.

هو يقيم في الأرجنتين منذ 1993، واعتقل في 2021 لحمله سكيناً.

ورفض المتهم الرد على أسئلة القاضية والمدعي العام المكلف بالقضية، بحسب مصادر قضائية نقلتها الصحف المحلية.

وأدانت كل الطبقة السياسية الأرجنتينية محاولة الاغتيال.

وجه البابا فرنسيس رسالة «تضامن وتقارب» قائلاً إنه «يصلي لكي يسود الوئام الاجتماعي والقيم الديموقراطية على الدوام».

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته إزاء محاولة الاغتيال وندد بها.

ودانت الولايات المتحدة بشدة محاولة الاغتيال وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر»، إن «واشنطن تقف إلى جانب حكومة وشعب الأرجنتين في رفض العنف والحقد». في بوينوس ايرس، غصت ساحة بلازا دو مايو التي تشهد تاريخياً على فرح وغضب الأرجنتينيين، بحشد كبير بدعوة من الائتلاف الحاكم وحركات موالية له.

ونظمت مسيرات أخرى في سانتا في وروزاريو وتوكومان وعدة مدن أخرى، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية بدعوة من قطاعات موالية للحكومة.

بدوره، قال الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقبلة، إنه يتعين على الساسة الاستعداد لمواجهة مناخ من العنف.

وقال خلال مؤتمر صحفي قبل تجمع حاشد في شمال شرق البلاد: «أعتقد أن علينا جميعاً، نحن السياسيين، أن نكون على دراية بالعنف الذي يثيره أولئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون بطريقة ديمقراطية».