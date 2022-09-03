الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اشتباكات في طرابلس ومهمة صعبة أمام باتيلي

أضرار في البلدة القديمة بمدينة بنغازي جراء القتال الذي حدث قبل سنوات (من المصدر)
4 سبتمبر 2022 01:57

حسن الروفلي (بنغازي، القاهرة)

أخبار ذات صلة
«البعثة الأممية»: لا حل للانسداد السياسي في ليبيا إلا بالانتخابات
جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا

قتل وجرح عدد من الليبيين في تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس بين كتائب مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، فيما تواجه السنغالي عبد الله باتيلي مهمةً صعبة في ليبيا بعد أن اختاره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها «أونسميل».
وساد هدوء حذر مختلف المحاور في العاصمة الليبية التي شهدت اشتباكات عنيفة صباح أمس، ومساء أمس الأول، في منطقة «ورشفانة» التي كانت مسرحاً لاشتباكات متكررة خلال أعمال عنف وفوضى امتدت على مدى 11 عاماً. 
وتأتي الاشتباكات، إلى جانب سيطرة فصيل كبير موالٍ للدبيبة على مقر عسكري في جنوب طرابلس، بعد أسبوع من أكثر أعمال العنف دموية في عامين، حين خاضت عدة فصائل متناحرة قتالاً في العاصمة ومحيطها.
وقال مصدر محلي، إن قذائف مورتر أُطلقت في «ورشفانة»، وهي منطقة زراعية بها قرى وبعض المناطق الحضرية بين طرابلس ومدينة الزاوية غرب البلاد.
وفي حي «عين زارة» بجنوب طرابلس، استولت كتائب موالية للدبيبة على مقر أمني خلال قتال الأسبوع الماضي.
وأعلن جهاز الإسعاف مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح جراء الاشتباكات، وأعلن عن فتح ممر آمن للعائلات العالقة بمنطقة «الخلة» ببلدية «سواني بن أدم».
وفي سياق آخر، اختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها «أونسميل».
وذكر بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أمس، أن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة «أونسميل». وقال البيان، إن «باتيلي يجلب بتعيينه في المنصب خبرة تزيد عن 40 عاماً شغل خلالها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة».
ودعا السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، الأطراف الليبية للعمل مع المبعوث الأممي الجديد، لوضع خريطة طريق من أجل إجراء الانتخابات.
وقال نورلاند، في تغريدة على «تويتر»: «في مكالمة بتاريخ 3 سبتمبر مع فتحي باشاغا، ناقشنا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها ليبيا».
وأضاف أن «الحاجة ملحة لجميع الأطراف للعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خريطة طريق واضحة المعالم لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد للاستقرار في ليبيا».

طرابلس
ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
البرلمان الليبي
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
توجه لاستخدام الساعة البيولوجية في مواجهة الأمراض
اليوم 17:48
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
دنيا
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات يوبيلها الفضي
اليوم 17:44
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©