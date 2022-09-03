اشتباكات في طرابلس ومهمة صعبة أمام باتيلي

حسن الروفلي (بنغازي، القاهرة)

قتل وجرح عدد من الليبيين في تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس بين كتائب مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، فيما تواجه السنغالي عبد الله باتيلي مهمةً صعبة في ليبيا بعد أن اختاره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها «أونسميل».

وساد هدوء حذر مختلف المحاور في العاصمة الليبية التي شهدت اشتباكات عنيفة صباح أمس، ومساء أمس الأول، في منطقة «ورشفانة» التي كانت مسرحاً لاشتباكات متكررة خلال أعمال عنف وفوضى امتدت على مدى 11 عاماً.

وتأتي الاشتباكات، إلى جانب سيطرة فصيل كبير موالٍ للدبيبة على مقر عسكري في جنوب طرابلس، بعد أسبوع من أكثر أعمال العنف دموية في عامين، حين خاضت عدة فصائل متناحرة قتالاً في العاصمة ومحيطها.

وقال مصدر محلي، إن قذائف مورتر أُطلقت في «ورشفانة»، وهي منطقة زراعية بها قرى وبعض المناطق الحضرية بين طرابلس ومدينة الزاوية غرب البلاد.

وفي حي «عين زارة» بجنوب طرابلس، استولت كتائب موالية للدبيبة على مقر أمني خلال قتال الأسبوع الماضي.

وأعلن جهاز الإسعاف مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح جراء الاشتباكات، وأعلن عن فتح ممر آمن للعائلات العالقة بمنطقة «الخلة» ببلدية «سواني بن أدم».

وفي سياق آخر، اختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها «أونسميل».

وذكر بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أمس، أن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة «أونسميل». وقال البيان، إن «باتيلي يجلب بتعيينه في المنصب خبرة تزيد عن 40 عاماً شغل خلالها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة».

ودعا السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، الأطراف الليبية للعمل مع المبعوث الأممي الجديد، لوضع خريطة طريق من أجل إجراء الانتخابات.

وقال نورلاند، في تغريدة على «تويتر»: «في مكالمة بتاريخ 3 سبتمبر مع فتحي باشاغا، ناقشنا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها ليبيا».

وأضاف أن «الحاجة ملحة لجميع الأطراف للعمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خريطة طريق واضحة المعالم لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد للاستقرار في ليبيا».