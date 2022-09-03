تونس تعتقل 6 أشخاص بتهمة دعم الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، اعتقال ستة عناصر متعاونة مع الإرهابيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم الجمعة في جبل "السلوم" بولاية القصرين. وبحسب الوزارة، قدم الموقوفون الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم متشدد. وقتل اثنان من الإرهابيين في اشتباكات مع وحدات عسكرية وأمنية في منطقة عسكرية مغلقة بينما فجر ثالث حزاما ناسفا عند محاصرته. وقالت الوزارة إنه جرى التعرف على هوية عنصرين من القتلى فيما عرضت جثة العنصر الثالث على التحليل الجيني. وأضافت أنها ضبطت، خلال العملية، سلاحين من نوع "كلاشنيكوف" وحزاما ناسفا، وقنبلة يدوية وثلاثة هواتف خلوية ومبلغ مالي من العملة التونسية ومواد غذائية. ولم تسفر العملية عن ضحايا أو إصابات في صفوف الوحدات العسكرية، وفقا لوزارة الدفاع.