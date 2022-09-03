اشتعال حرائق غابات مجدداً في ألمانيا

اندلعت حرائق غابات مجدداً، اليوم السبت، في قمة جبل "بروكين" أعلى جبال ألمانيا في منطقة "هارتس". وأجلت السلطات الموجودين في هذه المنطقة الجبلية المشهورة بالسياحة. اندلع الحريق في الغابات الواقعة على قمة الجبل الذي يصل ارتفاعه إلى 1141 متراً. وقالت أريان هوفمان، المتحدثة باسم مدينة "فيرنيجيرودي"، إن المتنزهين والمتجولين سينقلون بالحافلات إلى أماكن آمنة نظراً لوجود دخان كثيف في المنطقة، مشيرة إلى أن عملية الإخلاء ستستمر حتى المساء. يوجد على القمة فندق ومحطة سكك حديدية تعرف بضيق ممراتها. وأعلن مجلس المدينة عند المساء أن النيران لم يسيطر عليها حتى الآن. وأضاف أن فرق الإطفاء واجهت مشاكل في أعمالها بسبب عدم إمكانية مرور معدات الإطفاء عبر الممرات الضيقة. وتوجد حالياً طائرة مروحية لمكافحة الحرائق تابعة لشرطة ولاية سكسونيا- انهالت لدعم خدمات المطافئ. وأوضحت هوفمان أنه تم طلب طائرتين مروحيتين أخريين من ولاية سكسونيا السفلى والشرطة الاتحادية. وبحسب المتحدثة، لا يعرف حجم المنطقة التي تستعر فيها الحرائق، وأضافت أنه "تم رصد العديد من الأماكن المشتعلة جواً". كانت ألأمانيا قد شهدت هذا لصيف، على غرار أغلب دول أوروبا، حرائق غابات قضت على آلاف الهكتارات من النباتات.