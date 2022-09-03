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البحرين تستحدث تأشيرة إلكترونية لغرض التدريب

جواز سفر
3 سبتمبر 2022 22:11

أعلنت مملكة البحرين استحداث تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، تكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وتسمح لحاملها البقاء في البلاد لذات الفترة. 
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المبادرات الـ 24 لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي أطلقها مجلس الوزراء البحريني. 
وقال الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، إن هذه التأشيرة المستحدثة، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتبلغ رسومها 60 ديناراً، ويمكن للراغبين في الاستفادة منها التقديم عبر موقع التأشيرة الإلكترونية www.evisa.gov.bh. 

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