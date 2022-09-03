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سيدة أوكرانيا الأولى توجه انتقادات للأوروبيين

سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا
3 سبتمبر 2022 22:01

وجهت  أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات إلى الأوروبيين بشأن الأزمة الحالية في بلادها.
وأشارت سيدة أوكرانيا الأولى إلى التكلفة البشرية التي تتحملها بلادها في الأزمة، وذلك في ضوء الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين في أوروبا.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت زيلينسكا "بينما تعدون أموالكم في حساباتكم أو في جيوبكم، نقوم نحن بالفعل نفسه ونعد ضحايانا".
ورأت زيلينسكا، البالغ من العمر 44 عاماً، أنه يجب أن تكون قصص ووجوه الناس الذين فروا من أوكرانيا أو حتى فقدوا حياتهم، معروفة في كل أنحاء العالم "ليس عدد القنابل التي أُسْقِطت أو المبالغ التي أُنْفِقَت بل القصص البشرية. وهذه يوجد منها الآلاف".
وعن مشوار حياة زوجها الذي تحول من ممثل إلى رئيس، قالت زيلينسكا إنها تصاب بالغثيان عندما يتعجب الناس من هذا الأمر، مضيفة "هو نفس الرجل الذي عرفته على الدوام".
وتعرفت أولينا على زوجها فولوديمير منذ فترة دراستهما في الجامعة وتزوجا في عام 2003 ولهما طفلان.

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