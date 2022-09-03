مقتل 33 مدنياً باشتباكات في الكونغو الديمقراطية

قتل 33 شخصاً على الأقل في أعقاب هجوم على بلدة في شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكر مصدر موثوق اليوم السبت في حصيلة جديدة للهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع.

وكتب "مرصد كيفو الأمني"، في تغريدة على موقع تويتر، أن 33 شخصاً على الأقل، قضوا في أعقاب الهجوم على "مونغبوالو" في إقليم إيتوري.

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 22 شخصاً في الهجوم على مونغبوالو.

وكان جان بيير بيكيليسندي المسؤول في بلدة مونغبوالو (ايتوري، شمال شرق) قد أكد، في وقت سابق هذا الأسبوع، العثور على 22 جثة في أعقاب الاشتباكات مع القوات الكونغولية.

وأوضح أن 14 مدنياً وثمانية عناصر مسلحة قتلوا، مضيفا أن المسلحين شنوا هجمات منذ الثلاثاء لتحرير أشخاص أوقفتهم قوات الأمن.

وتنشط في شرق البلاد المضطرب عشرات الميليشيا المسلحة التي يُنسب إليها العديد من الهجمات.

كلفت الحكومة الكونغولية، العام الماضي، مسؤولين أمنيين بضبط الوضع في إيتوري وإقليم شمال كيفو المجاور سعياً لوضع حد لأعمال العنف. أخبار ذات صلة 4 قتلى باشتباكات في مدينة جنوب العراق 14 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو

المصدر: آ ف ب