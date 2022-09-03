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فصل محطة زابوريجيا النووية عن كهرباء أوكرانيا

عمال من أوكرانيا في محطة زابوريجيا النووية
3 سبتمبر 2022 21:17

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، أن محطة زابوريجيا النووية فُصلت عن آخر خطّ كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية.
وقالت الوكالة، في بيان، إن "محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت مرة جديدة اتصالها بآخر خطّ كهربائي خارجي كان لا يزال يربطها (بالشبكة)".
وأضافت، في إفادة من موقع المحطة "لكن المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خطّ احتياطي".
وأوضحت "بعد أقلّ من 48 ساعة من إنشاء المدير العام (للوكالة) رافاييل غروسي، الخميس، وجودًا لبعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا، أُبلغ خبراء الوكالة من جانب موظف أوكراني كبير بأن رابع خطّ كهربائي تشغيلي بقدرة 750 كيلوفولت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، قُطع. وفُقدت الخطوط الثلاثة الأخرى في وقت سابق".
وأكدت الوكالة أن "مفاعلاً واحداً لا يزال يعمل وينتج الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلامة في الموقع وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة".
وتزايد القلق في الأسابيع الأخيرة من عمليات قصف تستهدف المنطقة التي تضمّ محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المنشأة.
وقالت أوكرانيا، أمس الجمعة، إنها قصفت قاعدة روسية قرب بلدة "إنرغودار" حيث تقع المحطة النووية، ما أدى إلى تدمير ثلاث منظومات مدفعية ومستودع ذخيرة.

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوريجيا النووية
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