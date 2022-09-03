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مئات الوفيات بتفشي مرض الحصبة في زيمبابوي

طفل مصاب بمرض الحصبة
3 سبتمبر 2022 21:06

قالت وزارة الصحة في زيمبابوي، اليوم السبت، إن تفشي مرض الحصبة أودى بحياة 685 مريضاً حتى الآن.
يزيد هذا العدد على أربعة أضعاف عدد الحالات المسجلة قبل قرابة أسبوعين على الرغم من استمرار برنامج تطعيم على مستوى البلاد.
وقالت الوزارة، في منشور على موقع تويتر "زيمبابوي بها 6034 حالة مؤكدة... من بينها 685 وفاة". وأضافت أنها سجلت 191 حالة جديدة و37 وفاة في يوم واحد هو الأول من سبتمبر الجاري.
وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانجوا، في الشهر الماضي، إن معظم الإصابات سُجلت بين أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و15 عاماً وينتمون إلى مجموعات ترفض التطعيم.
وأضافت موتسفانجوا أن الحكومة تتواصل مع زعماء قادة تلك المجموعات من أجل الحصول على دعمهم.

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المصدر: آ ف ب
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