الاتحاد الأوروبي يدلي بتصريحات مطمئنة بشأن توفر الغاز

أدلى الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بتصريحات مطمئنة في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز من روسيا.

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني أن التكتل "على استعداد جيد" في حال وقف كامل لإمدادات الغاز، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.

وقال للصحافيين، على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" في تشرنوبيو على بحيرة كومو في إيطاليا، "نحن على استعداد جيّد".

وأضاف "لسنا خائفين... نطالب الروس باحترام العقود. ولكن، إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدّون للرد".

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أمس الجمعة، أنّ خط أنابيب الغاز "نورد ستريم1"، الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا وكان من المقرّر أن يستأنف الخدمة اليوم السبت بعد انقطاع استمرّ ثلاثة أيام لعمليات الصيانة، سيتوقّف "تماماً" حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد لاستئناف ضخ الغاز.

كانت مجموعة الدول السبع اتفقت، أمس الجمعة، على تحديد سقف لسعر النفط الروسي.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين انه "حان الوقت" لتحديد سقف لسعر الغاز المستورد عبر خط الأنابيب من روسيا، ممّا يدعم تطبيق إجراء دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.وأشار جنتيلوني إلى أنّ "تخزين الغاز (في الاتحاد الأوروبي) بلغ حالياً حوالى 80 في المئة، بفضل تنويع مصادر الإمدادات" حتى وإن اختلف الوضع بين دولة وأخرى.

وقال المفوّض الأوروبي إن بروكسل "فعلت الكثير في الأشهر الأخيرة"، ولكن "اليوم يمكن القيام بالمزيد".

وأوضح أن الهدف "متابعة استراتيجية أوروبا الموحدة".

وقال "نحن لا نشارك في التصعيد العسكري"، ولكننا "ندعم أوكرانيا" و"علينا فعل ذلك الآن بفاعلية أكبر".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "نؤيّد مبدأ تحديد سقف لسعر الغاز"، مشيدًا بتصريح فون دير لايين في هذا الصدد.لكنه أكد على هامش منتدى اقتصادي، أنه "كي يكون تحديد سقف لسعر الغاز فعّالًا، يجب أن تكون هناك مشتريات مشتركة". أخبار ذات صلة جنتيلوني: الاتحاد الأوروبي يستعد لشتاء «صعب» توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر "نورد ستريم"

المصدر: آ ف ب