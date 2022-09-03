بريطانيا توافق على لقاح جديد ضد متحورة أوميكرون

أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا، اليوم السبت، أنها وافقت على جيل جديد من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتك" ويستهدف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد. تتألف هذه النسخة من اللقاح من جرعة معزّزة "ثنائية التكافؤ"، تستهدف السلالة الأصلية للفيروس والمتحورة أوميكرون (BA.1)، بحسب ما ذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بيان. وافقت الوكالة على استخدام هذا اللقاح في جرعات معززة لمن هم في سن ال12 وما فوق، بعد "مراجعة دقيقة للأدلّة". كانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قد وافقت، الشهر الماضي، على لقاح "ثنائي التكافؤ" مماثل من شركة "موديرنا"، لتصبح أول دولة تفعل ذلك. وقالت جون راين المديرة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية "يسرني أن أعلن أنّ لدينا الآن لقاحاً ثانياً معتمداً لبرنامج التعزيز الذي سيجري في الخريف في المملكة المتحدة". وستطرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا واسكتلندا اللقاح المعزّز الاثنين، على أن يتلقاه أولا نزلاء دور الرعاية وصولاً إلى دعوة كل شخص فوق سن الخمسين لأخذ اللقاح. كذلك، ستطلق مقاطعتا ويلز وإيرلندا الشمالية حملات مشابهة. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت، بأنّ لقاح موديرنا "الثنائي التكافؤ" سيقدّم أولاً، ولكنّها أضافت أنّ المملكة المتحدة لا تملك ما يكفي من المخزون لتغطية كل من تجاوز الخمسين. وتمّ ترخيص لقاحات "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" الجديدة هذه في الأيام الأخيرة من قبل الولايات المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية. وتستهدف أيضاً متحورتين فرعيتين من سلالة أوميكرون سريعة الانتشار، هما BA.4 وBA.5.