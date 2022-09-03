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أردوغان يحذّر اليونان من انتهاك المجال الجوي

طائرة عسكرية يونانية تحلق فوق بحر إيجه
3 سبتمبر 2022 17:43

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان، اليوم السبت، من أنها ستدفع «ثمنًا باهظًا» في حال واصلت انتهاك المجال الجوّيّ التركي و«مضايقة» الطائرات التركية فوق بحر إيجه.
وقال أردوغان، أمام حشد في منطقة البحر الأسود، «أيها اليونان، إذا مضيتِ قدمًا، ستدفعين ثمنًا باهظًا». 
وأضاف «حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل».
كانت تركيا أعلنت، الأحد الماضي، أن طائرات تركية كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوّي «اس-300». وهو ما نفته أثينا.
وتوجد خلافات حول بحر إيجه بين الجارتين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتتعلق بعض الخلافات بالحدود البحرية والجوية، لا سيّما في محيط الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
وتؤّكد تركيا أن اليونان تحشد جنودًا في جزر من بحر إيجه، بما يخالف معاهدات السلام المبرمة في أعقاب الحربين العالميتين.

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المصدر: وكالات
تركيا
اليونان
بحر إيجه
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