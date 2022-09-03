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حصيلة قتلى فيضانات باكستان تواصل الارتفاع

قرية غمرتها السيول في باكستان
3 سبتمبر 2022 17:18

واصلت حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في باكستان الارتفاع، اليوم السبت، مع تسجيل 57 وفاة جديدة، بينها 25 طفلاً، فيما تشهد البلاد عملية إغاثة وإنقاذ على نطاق غير مسبوق تقريباً.
واجتمعت هيئة رفيعة المستوى شكلت لتنسيق جهود الإغاثة في العاصمة إسلام أباد للمرة الأولى، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، لتقييم الكارثة.
وتسببت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في فيضانات أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحياة ما لا يقل عن 1265، بينهم 441 طفلاً.

  • آثار الفيضانات في باكستان
    آثار الفيضانات في باكستان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الجمعة، إن من المحتمل وفاة أطفال «آخرين كثيرين» بسبب الأمراض بعد الفيضانات.
وقال كبير مسؤولي إدارة الكوارث، خلال الاجتماع رفيع المستوى، إن الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد سبقتها أربع موجات حر وحرائق غابات مستعرة متعددة، مشيراً إلى آثار تغير المناخ في البلاد.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، الجنرال أختر نواز، في إفادة للقيادة العليا في البلاد، إن «عام 2022 أظهر بعض الحقائق القاسية لتغير المناخ بالنسبة لباكستان».

  • منزل تحيط تحاصره السيول في باكستان
    منزل تحيط تحاصره السيول في باكستان

وأضاف «لم نشهد هذا العام فصل الربيع - واجهنا أربع موجات حر تسببت في حرائق غابات واسعة النطاق في أنحاء البلاد».
كانت الحرائق شديدة بصورة خاصة في إقليم بلوخستان جنوب غرب البلاد، حيث دمرت مساحات من غابات الصنوبر ونباتات أخرى، التي لا تبعد كثيراً عن المناطق المغمورة بالمياه حالياً.
وأفادت تقديرات أولية بأن الخسائر تبلغ عشرة مليارات دولار أميركي، لكن الدراسات الاستقصائية لا تزال جارية مع المنظمات الدولية.

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