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بدء مراسم جنازة جورباتشوف

بدء مراسم جنازة جورباتشوف
3 سبتمبر 2022 16:12

بدأت جنازة ميخائيل جورباتشوف آخر زعيم سوفيتي في موسكو، اليوم السبت، بعدما توفى الثلاثاء الماضي عن 91 عاما بعد فترة طويلة من المرض.
وتجمع المئات من الأشخاص عند قاعة مجلس النقابات العمالية القريب من الكرملين في العاصمة الروسية حيث تم وضع جثمان جورباتشوف.
حمل الكثير من الحاضرين الزهور وانتظروا لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل الحاصل على جائزة نوبل للسلام.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لن يشارك اليوم في مراسم الوداع، قد ألقى النظرة الأخيرة على جورباتشوف في المستشفى يوم الخميس الماضي، ووضع الزهور فوق التابوت.
ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، للمشاركة في مراسم تشييع جورباتشوف.
ويصبح أوربان بذلك واحدا من عدد قليل من الساسة الأجانب المشاركين في الجنازة، جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.
يذكر أن أوربان يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وسوف يتم دفن جورباتشوف إلى جوار زوجته رايسا في مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو. وعلى عكس الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين (1931 - 2007 )، لم يتم الخطيط لإقامة جنازة رسمية لجورباتشوف.
وغالبا ما ينسب إلى رجل الدولة الموقر دوليا الفضل في إنهاء الحرب الباردة سلميا.

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