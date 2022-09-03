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كييف تعين سفيراً جديداً في برلين

كييف تعين سفيراً جديداً في برلين
3 سبتمبر 2022 15:09

عينت أوكرانيا رسميا أوليكسي ماكييف سفيراً لها في ألمانيا خلفا لأندريه ميلنيك.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم السبت، ردا على سؤال في هذا الشأن، إن الحكومة في كييف قدمت لبرلين ما يعرف بطلب قبول ترشيح ماكييف سفيرا، وإن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وافق على هذا الطلب.
يذكر أن قبول الدولة للسفير المرشح لديها يعد خطوة من عدة خطوات نحو الاعتماد النهائي له.
وكان تعيين ماكييف سفيراً جديداً لأوكرانيا في برلين مثار نقاش منذ فترة طويلة.
وعمل ماكييف لأعوام عديدة مديراً سياسياً بوزارة الخارجية الأوكرانية في كييف. ولم يكن قد صدر تأكيد رسمي لتعيينه حتى الآن.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال ميلنيك من منصبه في يوليو الماضي، ومن المقرر أن يغادر ميلنيك ألمانيا في الرابع عشر من أكتوبر المقبل حيث سيشغل منصبا في وزارة الخارجية الأوكرانية.

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