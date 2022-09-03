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تنكيس الأعلام في برلين حداداً على رحيل جورباتشوف

تنكيس الأعلام في برلين حداداً على رحيل جورباتشوف
3 سبتمبر 2022 14:53

 تم في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، تنكيس الأعلام، حدادا على رحيل ميخائيل جورباتشوف، آخر زعيم سوفيتي،والفائز بجائزة نوبل للسلام .
ويتزامن تنكيس الأعلام الألمانية وعلم الاتحاد الأوروبي أمام ديوان المستشارية في برلين اليوم مع مراسم تشييع ودفن جثمان جورباتشوف في العاصمة الروسية موسكو.
كما نكست ولاية برلين علمها حدادا على مواطنها الشرفي جورباتشوف.
وقالت وزيرة الداخلية المحلية لولاية برلين، إيريش شبراجر، إن الولاية تعترف بذلك، بشكل مناسب، بإنجازات جورباتشوف "في التحول السياسي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا)"، وأضافت: "بتوقيعه على معاهدة اثنين زائد أربعة، مهد جورباتشوف الطريق لإعادة توحيد ألمانيا وبرلين".
كما نكست ولايات ألمانية أخرى أعلامها اليوم حدادا على جورباتشوف.
وتوفي جورباتشوف في موسكو يوم الثلاثاء الماضي، عن 91 عاما. ومن خلال سياساته الإصلاحية، كان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام يعتبر أحد آباء الوحدة الألمانية ورائدا في إنهاء الحرب الباردة.

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