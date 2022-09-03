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الوكالة السويسرية ترخص لقاح "نوفافاكس" كجرعة معززة

الوكالة السويسرية ترخص لقاح "نوفافاكس" كجرعة معززة
3 سبتمبر 2022 14:41

قالت شركة "نوفافاكس" للأدوية أن الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية (سويسميديك)، وسعت ترخيصها المؤقت للقاح "نوفاكسوفيد" المضاد لفيروس كورونا في سويسرا.
ويتم التصريح بتلقي الجرعة الآن للحصانة النشطة للوقاية من مرض كوفيد19-، الناجم عن سلالة "سارس-كوف2-" لدى المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 عاما وكجرعة منشطة غير متجانسة ومتجانسة للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر.
وأضافت الشركة أنها تجري المزيد من التجارب لاستكشاف فعالية لقاح /نوفاكسوفيد/، وسلامته، كجرعة معززة، وتشير البيانات قبل السريرية إلى أن لقاحها يحفز الاستجابة المناعية ضد سلالات "أوميكرون" المتحورة لكوفيد19-، بما في ذلك سلالة "بي.إيه5/4".
ولم توافق بعد الإدارة الأميركية للغذاء والدواء على الاسم التجاري "نوفاكسوفيد"

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