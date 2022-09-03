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لوفتهانزا تستأنف رحلاتها بعد انتهاء إضراب الطيارين

لوفتهانزا تستأنف رحلاتها بعد انتهاء إضراب الطيارين
3 سبتمبر 2022 13:05

 أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران استئناف رحلاتها الجوية اليوم السبت، وفقا للجدول المقرر، وذلك بعد انتهاء إضراب الطيارين بحلول منتصف الليل.
وقال متحدث باسم الشركة، ردا على استفسار، إن من المنتظر أن تسير الرحلات بصورة طبيعية إلى حد كبير مع حدوث بعض التأخيرات.
وكانت الشركة أعلنت مساء أمس الجمعة أنه لن يكون هناك المزيد من إلغاء الرحلات يوم السبت.
وحصرت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" نطاق الإضراب بمدى 24 ساعة.
وأقلعت الرحلات الأولى للشركة من محوريها في مطاري فرانكفورت وميونخ في الصباح الباكر.
وبسبب الإضراب، اضطرت الشركة أمس إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة، وتضرر من ذلك 130 ألف مسافر.
وكانت لوفتهانزا خسرت أمس محاولتها أمام محكمة العمل في ميونخ لاستصدار أمر مؤقت ضد إضراب الطيارين.
وبحسب بيانات المحكمة، قالت شركة الطيران إن الطلب بزيادة الأجور على أساس التضخم هدف غير قانوني للإضراب، لكن المحكمة أسقطت هذه الحجة وسمحت باستمرار الإضراب.
ويدور النزاع بين الشركة والنقابة حول زيادة رواتب طياري "لوفتهانزا" و"لوفتهانزا كارجو" للشحن، والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف طيار.
ووفقا للشركة، ستؤدي مطالب النقابة إلى زيادة تكاليف الموظفين في قمرة القيادة بنسبة 40 %، وهو ما وصفته بأنه غير معقول حتى بدون أخذ التبعات المالية للجائحة في الحسبان.
وفي عرضها الأخير قبل انهيار المحادثات، اقترحت لوفتهانزا زيادة ثابتة قدرها 900 يورو (896 دولارا) لكل موظف. وقالت لوفتهانزا إن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 18 % للمبتدئين و 5 % للطيارين في أعلى الدرجات المهنية على مدار 18 شهرا.

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المصدر: د ب أ
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