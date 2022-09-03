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الجيش الأميركي سيساعد باكستان في مواجهة الفيضانات

الجيش الأميركي سيساعد باكستان في مواجهة الفيضانات
3 سبتمبر 2022 12:18

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الولايات المتحدة ستساعد بجيشها باكستان التي دمرتها فيضانات تاريخية.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو في بيان الجمعة إن القيادة "ترسل بعثة تقييم إلى إسلام أباد لتحديد الدعم الذي يمكن أن تقدمه وزارة الدفاع الأميركية لوكالة مساعدات التنمية (يو اس ايد) في إطار المساعدة الأميركية لباكستان".
وأضاف أن القرار اتخذ بعد اتصال هاتفي الخميس بين قائد القيادة المركزية الجنرال إريك كوريلا ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.
الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة للجيش الباكستاني..

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المصدر: آ ف ب
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