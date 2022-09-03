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كوريا الجنوبية تتأهب لاستقبال الإعصار هينامنور

كوريا الجنوبية تتأهب لاستقبال الإعصار هينامنور
3 سبتمبر 2022 10:58

 أعلنت هيئة الأرصاد في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن من المتوقع أن يصل الإعصار هينامنور إلى اليابسة قريبا من مدينة بوسان في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ومن المنتظر أن يصل الإعصار إلى مسافة حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب المدينة الساحلية بحلول الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، بالتوقيت المحلي.
وأوضحت الهيئة أنه يتوقع أن يضرب هينامنور البلاد كإعصار "قوي"- ثالث أقوى مستوى في نظام يتكون من أربع درجات- بسرعة رياح تصل إلى 43 مترا في الثانية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يشار إلى أن هينامنور هو الإعصار الحادي عشر الذي يضرب كوريا الجنوبية هذا العام.
ونقلت يونهاب عن المكتب الرئاسي أن رئيس البلاد يون سوك-يول أصدر تعليماته لوزير الداخلية لي سانج-مين بإعداد أعلى تدابير ممكنة للتعامل مع الإعصار.
وقالت الوزارة إنها بدأت صباح اليوم السبت عمليات بالمقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث، وقد رفعت مستوى التحذير من الإعصار بدرجة واحدة، من "أصفر" إلى "أزرق".
وحتى صباح اليوم، تم رصد الإعصار هينامنور على مسافة حوالي 390 كيلومترا في المياه شمال شرق تايبيه.

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المصدر: د ب أ
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