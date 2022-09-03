تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا

أعربت وزارة الدفاع التايوانية عن أمتنانها اليوم السبت لإبرام صفقة أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشمل صواريخ جو- جو وجو-بحر.

وأعلن متحدث باسم الوزارة اليوم السبت أن إدارة بايدن أبلغت الكونجرس بالبيع المقترح بموجب شروط قانون العلاقات مع تايوان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم السبت أن صفقة البيع تشمل أيضا حزمة بقيمة 655 مليون دولار للدعم اللوجيستي وصيانة رادار مراقبة للدفاع الجوي، وكذلك 355 مليون دولار مقابل 60 صاروخا من طراز "ايه جي ام- 84 ال هاربون" المضاد للسفن، و100 صاروخ جو جو من طراز "ايه اي ام- 9 اكس سايدويندر".

وأعرب المتحدث عن امتنان الحكومة التايونية للإدارة الأميركية بسبب صفقة الأسلحة التي من المتوقع أن تعزز الدفاع الجوي والبحري لتايوان ضد استخدام الصين لأساليب "المنطقة الرمادية"، فضلا عن تعزيز قدرات الإنذار المبكر للجيش.