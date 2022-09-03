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قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا

قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
3 سبتمبر 2022 10:39

أعلنت السلطات الكندية أن انفجارا وقع الجمعة في مصفاة بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية مما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.
وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان غارلاند لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" بعيد الساعة 16,00 (06,30 ت غ) في المصفاة الواقعة في مدينة كام باي تشانس.
وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن ثمانية اشخاص نقلوا إلى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة".
وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن جرح ستة أشخاص، أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".
وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.
وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

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