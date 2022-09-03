أوكرانيا تعتزم عرض تصدير الكهرباء إلى ألمانيا

تعتزم أوكرانيا دعم ألمانيا في محاولتها لإنهاء اعتمادها على واردات الطاقة الروسية، من خلال تزويد أكبر اقتصاد في أوروبا بفائض الكهرباء لديها.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "حاليا، تصدر أوكرانيا الكهرباء إلى مولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا. لكننا على استعداد تام لتوسيع صادراتنا لتشمل ألمانيا".

وقال شميهال "لدينا كمية كافية من الكهرباء في أوكرانيا، بفضل محطات الطاقة النووية"، مضيفا أنه سيثير القضية خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين.

ومن المقرر أن يصل شميهال إلى برلين اليوم السبت، حيث يلتقي مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم غد الأحد.