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كوشنر: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة

دونالد ترامب (رويترز)
3 سبتمبر 2022 01:56

لندن (وكالات) 

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كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومساعده السابق، أمس، أن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024. وأضاف كوشنر، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: «من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد».
ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قراراً، رد كوشنر قائلاً: «لا يمكن لأحد التحدث باسمه». وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال: «مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة». يأتي ذلك، غداة تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن بدونالد ترامب وأنصاره، متهماً إياهم بزعزعة «أسس» الديموقراطية الأميركية، في هجوم مباشر ونادر على سلفه الجمهوري. وقال بايدن، في خطاب وجهه إلى الأمة في وقت الذروة، إن «دونالد ترامب وجمهوريي «ماغا» يمثلون تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا»، في إشارة منه إلى شعار ترامب: «فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً (ماغا)». وأضاف الرئيس الديموقراطي أن «المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم» في الولايات المتحدة. واختار البيت الأبيض في خطوة لها دلالات رمزية كبيرة أن يلقي بايدن خطابه قرب المبنى الذي أقر فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأميركي.
على صعيد تكتيكي أهم، قد تشكل ولاية بنسيلفانيا في شرق البلاد حيث فيلادلفيا، مفتاح الفوز بانتخابات نصف الولاية التشريعية في نوفمبر. ويزور بايدن هذه الولاية ثلاث مرات خلال الأسبوع الراهن.
وشدد الرئيس، البالغ من العمر 79 عامًا والساعي إلى تحفيز الناخبين الديموقراطيين وإقناع المترددين، على أنه «لا مكان للعنف السياسي» في بلاده.

كوشنر
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