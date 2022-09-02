واشنطن: رد طهران بشأن الاتفاق النووي «غير بنّاء»

واشنطن (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أن الرد الأخير الذي قدّمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 «ليس بنّاءً»، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل: «يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «نحن ندرسه وسنردّ عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بنّاء».

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعرب، يوم الأربعاء الماضي، عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني «في الأيام المقبلة». وقدّم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس ما أسمّاه «نصاً نهائياً» لإحياء الاتفاق الذي أبرم في عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادياً.