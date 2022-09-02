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عربي ودولي

«السبع» تعتزم فرض سقف على سعر النفط الروسي «بصورة عاجلة»

ديميتري بيسكوف
3 سبتمبر 2022 01:56

عواصم (وكالات)

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حذر الكرملين، أمس، من أن فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق النفطية، فيما قررت دول مجموعة السبع، أمس، فرض سقف «بصورة عاجلة» على أسعار النفط الروسي، وفق آلية يبقى تنفيذها معقداً.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة».
وصدر هذا التحذير في وقت تدعو فيه دول عدة منذ أسابيع إلى خفض سعر بيع النفط الروسي للحد من العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل هجومها العسكري على أوكرانيا.
ودعت مجموعة السبع الجمعة «ائتلافاً واسعاً» من الدول إلى المشاركة في وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بمسائل الطاقة ألكسندر نوفاك، أمس الأول، من أن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء.
وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «في ما يتعلق بالقيود على الأسعار، سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود».
واعتبر أن فرض سقف سيكون أمراً «عبثياً تماماً» وسيتسبب بزعزعة استقرار السوق، و«سيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه».
وأفادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على الفور «اليوم اجتازت مجموعة السبع محطة أساسية في تحقيق هدفنا المزدوج، وهو ممارسة ضغط تنازلي على أسعار الطاقة في العالم مع حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عائدات لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا». من جهتها، عمدت فرنسا العضو في مجموعة السبع إلى التخفيف من حدة موقف شركائها. وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن «الأعمال الفنية لا تزال جارية، ومن الواضح بالنسبة لنا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار نهائي قبل التشاور والتوصل إلى رأي بالإجماع بين الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي».
ومن المتوقع أن تكون آلية فرض سقف لأسعار النفط الروسي مسألة معقدة.

النفط
روسيا
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