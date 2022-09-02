«الحوثي» يخنق تعز باستهداف الممرات والمعاناة تتفاقم

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

صعّدت ميليشيات «الحوثي» ممارساتها الإرهابية في مدينة تعز، في انتهاك صارخ للهدنة الأممية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، خصوصاً مع قطع الطرق واستهداف المدنيين الأبرياء.

وحذّر خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، من أن الميليشيات تتعامل مع الهدنة الأممية باعتبارها «محطة تأهب لأعمال إرهابية جديدة ضد اليمنيين، إذ تستحدث مواقع عسكرية جديدة لشنّ هجمات في الجبهة الشمالية لتعز».

وقال الخبير الأمني اليمني العقيد عبدالباسط البحر لـ«الاتحاد»، إنه على رغم من المطالبات الدولية للحوثيين بوقف التصعيد، إلا أنها كثفت عمليات نشر القناصة بصورة غير مسبوقة في مختلف المناطق بمدينة تعز، لتستهدف الأبرياء، وهو ما تسبب في سقوط أكثر من 16 قتيلاً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، الأسبوع الماضي وحده.

وشنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية هجوماً واسعاً، الأحد الماضي، على مواقع القوات الحكومية غربي تعز، واستمر أكثر من 8 ساعات، بهدف إغلاق المنفذ الوحيد لمدينة تعز، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من الطرفين، وهو ما قوبل بإدانة دولية وأممية واسعة. وأعلنت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية مع ميليشيات «الحوثي» في العاصمة الأردنية عمان تعليق مشاركتها، على خلفية التصعيد «الحوثي» في تعز. واعتبر العقيد البحر أن ميليشيات «الحوثي» لا ترى في الهدنة الأممية سوى محطة لمواصلة الاستعداد للحرب على اليمنيين، وتعزيز البقاء في جبهات القتال، رغم تقديم الحكومة الشرعية تنازلات من أجل الهدنة وتحقيق السلام، مشيراً إلى أن «الحوثيون» أغلقوا الطرق والممرات الإنسانية من وإلى تعز.

وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الميليشيات تواصل الحشد العسكري في مواقعها بمعسكر «مكائر» في الجبهة الغربية لتعز وجبهات الضباب، واستحدثت مواقع ومتاريس جديدة‏، خصوصاً في الجبهة الشمالية. وذكر أن الميليشيات الإرهابية نشرت، خلال الأيام الماضية، قناصة بشكل مكثف وبصورة غير مسبوقة، في أماكن مستحدثة بمختلف جبهات محيط مدينة تعز، وتستهدف من خلالها الأبرياء. وخلال الأيام الماضية، طالبت 16 جماعة حقوقية دولية «الحوثيين» برفع الحصار لتخفيف المعاناة عن ملايين السكان عن تعز، كبرى المدن اليمنية من حيث عدد السكان، الذي بدأ منذ سبع سنوات، وهو ما أدى لعرقلة كافة مقومات الحياة.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي والأمني اليمني العميد أحمد الصيادي أن ميليشيات «الحوثي» لا تلتزم بأي اتفاق بقدر ما تستغل أي مفاوضات لكسب الوقت لتعزز واقعها في الجانب العسكري على الأرض من حيث التخندق وتحريك الآليات ونقلها، تأهباً لاستهداف اليمنيين.

وأكد الصيادي أن «الميليشيات تستغل الجوانب الإنسانية ومعاناة اليمنيين في الابتزاز، ووضعت الشروط على مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مقابل قبولها مناقشة تخفيف الحصار عن تعز وفتح بعض المنافذ، وربطها بجملة من المطالب المجحفة وغير الإنسانية».

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن جماعة «الحوثي» الإرهابية ردت على مطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية برفع الحصار عن تعز والالتزام ببنود الهدنة الأممية بمزيد من التعنت والتصعيد العسكري ضد المدينة، وهو ما يشير إلى رفضها التام لأي محاولة لإحلال السلام في اليمن.

وأكد الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في غياب الضغط الدولي على الميليشيات، يسعى «الحوثي» حالياً لاستكمال الحصار على تعز من خلال العمليات العسكرية بهدف الوصول للخط الرئيس الذي يعد المتنفس الوحيد للمدينة، أملاً في فرض شروطه. ويعتقد الطاهر أن الميليشيات لن ترفع الحصار عن تعز إلا إذا أجبرت على ذلك بالقوة، مضيفاً: «عندئذ يمكن الجلوس على طاولة الحوار لإحلال السلام في اليمن».

«القيادة الرئاسي»: التصعيد «الحوثي» يهدد الهدنة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، أمس، أن التصعيد المتواصل من قبل ميليشيات «الحوثي» يضع جهود تثبيت الهدنة وإحلال السلام أمام طريق مسدود.

وأشار صالح، خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، إلى الهجمات «الحوثية» المتكررة على مدينة تعز، لافتاً إلى أن معاودة الهجوم يعتبر استخفافاً بالإدانات الأممية والدولية الواسعة.

كما ثمّن الدور الأميركي في اليمن، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود في الضغط على ميليشيات «الحوثي» لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرقات ورفع حصارها على مدينة تعز، وإنجاز ملف تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل من دون قيد أو شرط.