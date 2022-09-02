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وزير المالية السوداني يؤكد اقتراب حل الأزمة السياسية

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بالانتقال الديمقراطي (أ ف ب)
3 سبتمبر 2022 01:56

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

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أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة اقتراب حل أزمة الحكم في السودان، وتوافق القوى الوطنية على تشكيل حكومة مدنية تستكمل الفترة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية تكون أساساً لحكم ديمقراطي مدني راسخ ومستدام.
وقال إبراهيم، خلال لقاء بمثقفين وإعلاميين المصريين حضرته «الاتحاد» في القاهرة، على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الاقتصاد، إن الحكومة السودانية تتخذ إجراءات من أجل معالجات جذرية لعلاج تشوهات الاقتصاد السوداني، لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، مشيراً إلى أن معدل التضخم في السودان انخفض من أكثر من 400 في المئة إلى نحو 129 في المئة، وأنه سيحقق مزيداً من الانخفاض في المستقبل القريب. وأكد إبراهيم، رداً على سؤال لـ«الاتحاد»، قدرة السودان على تجاوز الإجراءات الدولية المفروضة عليه بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، كما أكد التزام السودان بتنفيذ مبادرة الاستثمار الزراعي العربي المشترك والأمن الغذائي العربي. 
وقال: إن هناك إرادة سياسية قوية لإتاحة كافة إمكانات السودان الزراعية والحيوانية للمساهمة في تأمين الغذاء والسلع للسودان والدول العربية الشقيقة بما يحقق أهداف الأمن الغذائي العربي المشترك.
من جانبه، قال خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير في تغريدة له على «تويتر»: لا خلاف لنا مع المؤسسة العسكرية، ولنا في الحرية والتغيير تصور واضح لدور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية، بما يؤهلها لأداء واجباتها العظيمة في حفظ أمن السودان واستقراره.

السودان
جبريل إبراهيم
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