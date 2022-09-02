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روسيا: أميركا لم تصدر بعد تأشيرة لافروف لزيارة الأمم المتحدة

سيرجي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية)
3 سبتمبر 2022 01:08

طلبت روسيا 56 تأشيرة دخول للولايات المتحدة ليتسنى لوزير الخارجية سيرجي لافروف والوفد المرافق له السفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها لم تتسلم أي شيء حتى الآن.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء الجمعة، قال سفير روسيا لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا إن الأمر أصبح "مثيرا للانزعاج" نظرا لأن واشنطن ظلت على مدى عدة أشهر ماضية "ترفض بصورة مستمرة منح تأشيرات دخول" لعدد من المبعوثين الروس لحضور مناسبات أخرى للأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لمنظمة الأمم المتحدة، مضيفا أن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي. لذا، لا يمكن التعليق على الحالات الفردية.
وبموجب "اتفاقية المقر" الخاصة بالأمم المتحدة لعام 1947، فإن الولايات المتحدة ملزمة بشكل عام بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى المنظمة الدولية. لكن واشنطن تقول إن بإمكانها حجب التأشيرات لدواع تتعلق "بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية".

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المصدر: رويترز
سيرجي لافروف
سيرغي لافروف
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