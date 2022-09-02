استطلاعات الرأي: تراس ستفوز برئاسة حكومة بريطانيا

ليز تراس، المتقدمة في استطلاعات الرأي للفوز بزعامة حزب المحافظين
3 سبتمبر 2022 00:35
أفادت استطلاعات الرأي بأن وزيرة الخارجية ليز تراس تتقدم في انتخابات زعيم حزب المحافظين الذي سيتولى رئاسة الحكومة البريطانية. مع انتهاء عملية التصويت الداخلي في حزب المحافظين الجمعة، قالت استطلاعات الرأي إن تراس، البالغة من العمر 47 عاما، حققت تقدما هائلا على وزير المال السابق ريشي سوناك البالغ 42 عاما. وبعد انتهاء تصويت المنتسبين إلى الحزب مساء الجمعة، تعلن النتائج الاثنين في الساعة 12,30 (11,30 ت غ). وما لم تحدث مفاجأة، ستصبح ليز تراس الثلاثاء رابع رئيسة للحكومة في بريطانيا منذ الاستفتاء حول بريكست عام 2016، وثالث امرأة في هذا المنصب بعد مارغريت ثاتشر وتيريزا ماي. وستتولى المنصب خلفا لبوريس جونسون الذي استقال في أوائل يوليو بعد استقالة عدد من أعضاء حكومته. وستواجه تراس تحديا كبيرا يقضي بمعالجة عاجلة للارتفاع الحاد في فواتير الطاقة التي تشكل عبئا هائلا على الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات وتثير خلافات اجتماعية غير مسبوقة منذ عهد ثاتشر (1979-1990). وفي ختام صيف انتخابيّ تخلله 12 لقاء مع حوالى 20 ألف ناخب بالإجمال في جميع أنحاء البلاد، أكدت ليز تراس الجمعة أنها تحمل "برنامجا جريئا" يدعم "نمو الاقتصاد"، مرددة وعدها بخفض الضرائب والحد من البيروقراطية. من جانبه، أكد ريشي سوناك أنه "يعرف ما ينبغي القيام به لتخطي المرحلة الصعبة" المقبلة. ونجحت تراس، السياسية المخضرمة التي تولت مناصب وزارية متتالية منذ عشر سنوات، في كسب تأييد القاعدة بإطلاق وعود بتخفيضات ضريبية ضخمة واعتماد نبرة متشددة للغاية تجاه النقابات. وأدى هذا إلى تشبيهها بثاتشر، أيقونة التيار المحافظ، على الرغم من أن منافسها يعمل على طرح نفسه في موقع الوريث لهذا الخط من خلال الدفاع عن سياسة الصرامة المالية.