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وكالة الطاقة تصدر تقريراً عن محطة زابوريجيا قريباً

جروسي يعقد مؤتمرا صحفيا بعد عودته من زيارة محطة زابوريجيا النووية
3 سبتمبر 2022 00:24

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الجمعة، إنه يعتزم إصدار تقرير خلال أيام عن سلامة محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.
وذكر جروسي، في مؤتمر صحفي فور عودته إلى مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، أن ستة من العاملين في الوكالة بقوا في زابوريجيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.
وأضاف المدير العام للوكالة أن عدد مفتشي الوكالة سينخفض إلى اثنين الأسبوع المقبل، مضيفاً أنهما سيبقيان في المحطة لتمثيل الوكالة باستمرار هناك على المدى الطويل.
 كان جروسي قاد بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكونة من 14 فرداً زارت المحطة الخميس.
وتعرضت المحطة، على مدى الأسابيع الماضية، لقصف متكرر. وقد تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن تنفيذه.
وطالبت العديد من الأطراف، ومنها الأمم المتحدة، بنزع السلاح من محيط المحطة وجعلها منطقة خالية من السلاح لتفادي أي حادث.
كان جروسي أكد، الخميس عقب زيارته للمحطة، «من الواضح أنّ المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرّات عدة». 

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المصدر: وكالات
رافاييل غروسي
رافائيل جروسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تقرير
محطة زابوريجيا النووية
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