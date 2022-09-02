وكالة تحذر من ظهور متحورات "جديدة" من كورونا

أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا المستجد قد تظهر هذا الشتاء، مؤكدة أن اللقاحات المتوافرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

جاءت هذه التعليقات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد مرض كوفيد-19 قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

تشمل هذه اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لسلالات أوميكرون الطاغية حاليا تم ترخيصها حديثا إضافة إلى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.

لكن المسؤول ماركو كافاليري عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية حذر قائلا إن الناس "لا يجب أن ينتظروا لقاحا خاصا".

وقال "قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم".

وأعطت الوكالة، أمس الخميس، موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي "فايزر-بيونتك" وشركة "موديرنا" مخصصة لمكافحة المتحورة الفرعية "بي آي 1" القديمة من سلالة أوميكرون.

وهناك لقاح مطور من "فايزر" مضاد لسلالتي "بي آي 4" و"بي آي 5" الفرعيتين يتوقع ترخيصه منتصف سبتمبر الجاري، بينما تطور "موديرنا" لقاحا مشابها.

وأضاف كافاليري أن هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة.

لكن عامة الناس سوف يحصلون بدلا من ذلك على اللقاحات الأصلية المصممة لمكافحة السلالة الأصلية من الفيروس.

وأشار كافاليري إلى أن "اللقاحات الأصلية لا تزال قادرة على الحماية من كوفيد-19 الحاد ومن الوفاة"، حتى لو كانت أقل فعالية في الوقاية من العدوى.

ولم يستبعد مسؤول اللقاحات في الوكالة الأوروبية أن تكون المتحورات الجديدة هذا الشتاء أقرب إلى سلالات أوميكرون الأولية التي تجاوزتها الآن إلى حد كبير سلالتا "بي آي 4" و"بي آي 5" الفرعيتان. أخبار ذات صلة معتقدات طبية منعت الاعتراف بإحدى طرق انتقال كورونا الاتحاد الأوروبي يدعو لتقديم جرعات معززة من كورونا في الشتاء

المصدر: آ ف ب